РИАМО - 16 авг. Умер заместитель председателя Мосгордумы, художественный руководитель – директор театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко, о дате и месте прощания будет объявлено позже, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.
Он добавил, что дата, время и место прощания с Губенко будут объявлены позже.
Губенко родился 17 августа 1941 года. Он закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Губенко был лауреатом госпремии РСФСР. В 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР, в 1995-2003 годах был депутатом Госдумы.
Губенко был депутатом Мосгордумы четвертого, пятого и шестого созывов. Вновь был избран депутатом Мосгордумы осенью 2019 года и занимал пост зампреда Мосгордумы.
С 1993 года Губенко был художественным руководителем – директором театра «Содружество актеров Таганки».
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