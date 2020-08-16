РИАМО - 16 авг. Умер заместитель председателя Мосгордумы, художественный руководитель – директор театра «Содружество актеров Таганки» Николай Губенко, о дате и месте прощания будет объявлено позже, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Москвичи потеряли настоящего патриота, выдающегося государственного деятеля, режиссера и актера. Мы - мудрого коллегу-депутата. Соболезнования семье… Светлая память», — написал Шапошников в Twitter.

Он добавил, что дата, время и место прощания с Губенко будут объявлены позже.

Губенко родился 17 августа 1941 года. Он закончил Всесоюзный государственный институт кинематографии. Губенко был лауреатом госпремии РСФСР. В 1989-1991 годах занимал пост министра культуры СССР, в 1995-2003 годах был депутатом Госдумы.

Губенко был депутатом Мосгордумы четвертого, пятого и шестого созывов. Вновь был избран депутатом Мосгордумы осенью 2019 года и занимал пост зампреда Мосгордумы.

С 1993 года Губенко был художественным руководителем – директором театра «Содружество актеров Таганки».

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