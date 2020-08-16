РИАМО - 16 авг. В Подмосковье и столице на 17 августа объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» - это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.

Предупреждение из-за порывов ветра до 15 метров в секунду действует с 09:00 до 17:00 17 августа в Москве и с 09:00 до 19:00 17 августа в Подмосковье.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили также на территории Тульской, Брянской, Орловской, Воронежской и Белгородской областей. Кроме того, на территории Курской и Липецкой областей объявили следующий, «оранжевый» уровень опасности, который означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий и нанесения ущерба.

В Московском регионе 17 августа ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь. Днем порывы ветра могут усилиться до 15 метров в секунду. Температура ночью составит плюс 13-15 градусов, днем — плюс 22-24 градуса.