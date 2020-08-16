РИАМО – 16 авг. В России массовую вакцинацию от Covid-19 могут начать через месяц после того, как произведут необходимое количество препарата, сообщает РИА Новости.

Пострегистрационные исследования вакцины от Covid-19 планируют начать в течение десяти дней.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование», — сказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Он добавил, что после этого остальная продукция пойдет в гражданский оборот. Задержка может составить 2-3 недели или месяц.

Первая в мире вакцина от Covid-19 была разработана в России. Уже создана первая партия вакцины «Спутник V», она представляет собой раствор для внутримышечного введения.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

16 АВГУСТА

- В России массовую вакцинацию от Covid-19 могут начать через месяц после того, как произведут необходимое количество препарата.

«Массовая вакцинация будет с некоторой задержкой только из-за того, что основная масса наработанной вакцины пойдет на пострегистрационное исследование», — сказал директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

- В Подмосковье выздоровели еще 138 человек после коронавирусной инфекции, за весь период вылечились 49 519 заразившихся Covid-19.

- Третий этап исследований вакцины от Covid-19 может начаться в ближайшие 10 дней.

«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», - сказал директор НИЦ Александр Гинцбург.

- За неделю средняя скорость роста количества выявляемых случаев коронавируса в столице оказалась отрицательной, число новых выявляемых случаев в городе остается на низком уровне, несмотря на повышение охвата тестирований на Covid-19.

- За сутки в России зарегистрировали 4 969 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 154 больных. В Москве - 688.

- Из-за коронавируса московские школы будут работать с исполнением всех санитарно-эпидемиологических правил, при входе учеников ожидает термоконтроль, а кабинеты будут усиленно дезинфицировать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Это термоконтроль на входе, усиленная обработка помещений, дезинфекция обеззараживание воздуха, это локализация мест учебы, чтобы ребятишки не бегали после каждой перемены в другие кабинеты», - сказал Собянин.

- В столице от коронавирусной инфекции за сутки вылечили 1045 пациентов, всего в городе после Covid-19 выздоровели 197 143 человека.

- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек. Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4656 человек.