РИАМО - 16 авг. Футболист команды ГБУ САШ Москомспорта «Олимпик» Михаил Колосов 2003 года рождения умер после того, как потерял сознание во время матча, Российский футбольный союз выясняет обстоятельства его гибели, сообщается на сайте РФС.

Инцидент произошел 15 августа.

«Трагедия произошла во время матча на базе «Рублево». Юный футболист потерял сознание на поле. Игрока доставили в больницу, но спасти его жизнь не удалось», — говорится в сообщении.

РФС выясняет обстоятельства смерти футболиста и выражает соболезнования родным и близким спортсмена.