РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Подольские спортсмены стали призерами и победителями соревнований по конкуру на Кубок Московской области и первенства Подмосковья, сообщается в группе «Конноспортивный клуб «Фаворит» городского округа Подольск Московской области» в соцсети «ВКонтакте».

Спортсмены спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» Подольска 14 и 15 августа выезжали на соревнования по конкуру на Кубок Московской области и первенство Московской области среди детей, юношей и юниоров, проходившие в КСК «Эквиторус» в деревне Герасимиха.

«В первый день соревнований на маршруте с высотой препятствий 90 сантиметров в зачете для любителей первое место завоевала Ольга Мацаева на лошади по кличке Кедр. Анастасия Тен на лошади Каракез в зачете для детей заняла пятое место. Во второй день на маршруте с высотой препятствий 100 сантиметров в зачете для любителей первое место заняла Ольга Мацаева на лошади Кедр», - говорится в сообщении.

Анастасия Тен по результатам двух дней соревнований завоевала второе место в зачете для детей. Руководство спортшколы поздравило спортсменов и пожелало им дальнейших побед.