РИАМО - 16 авг. В частном доме в селе Раменки городского округа Егорьевск произошло возгорание, в результате ЧП пострадал один человек, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«В 02:05 16 августа в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Московская область, городской округ Егорьевск, село Раменки», - говорится в сообщении.

Последствия произошедшего пожара ликвидировали в 06:12. В результате возгорания пострадал человек.

В тушении пожара в частном доме принимали участие семь человек, а также две единицы техники.