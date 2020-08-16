РИАМО - 16 авг. На следующей неделе в Подмосковье и Москве будет облачно с прояснениями, кратковременные дожди прогнозируются 17 и 21 августа, температура воздуха поднимется до климатической нормы, сообщил РИАМО дежурный синоптик центра погоды «Фобос».

«Ожидается возвращение лета. В основном будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, это значит, что будет переменная облачность. Вероятность осадков минимальная. Небольшой дождь может быть в понедельник и пятницу», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в основном температура будет в рамках климатической нормы - 20-22 градуса. Так, 17 августа столбики термометров зафиксируются на отметке 18-23 градуса, 18 августа - 19-24, 19-21 августа воздух может прогреться до 20-25 градусов.

На следующих выходных в регионе ожидается температура воздуха в 22-26 градусов.