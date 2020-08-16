РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 16 авг. Футболисты из подмосковных Котельников с начала игрового сезона одержали три победы в четырех матчах, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Городская футбольная команда ФК «Котельники» начала свой футбольный сезон с выступления в Открытом летнем кубке горокруга Люберцы по футболу среди мужских команд.

«На данный момент нашей командой сыграно четыре матча, в трех из их одержаны победы. В эту субботу наши футболисты начали свое выступление в чемпионате Московской области», - говорится в сообщении.

На региональном турнире они сыграли с ФК »Ока-М« из Ступина.