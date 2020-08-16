РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Антенный пост центра управления полетом спутника установили на крыше школы №29 имени Забродина в Подольске, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Центр управления полетом спутника запустили в подольской школе. Антенный пост центра управления полетом школьного космического спутника смонтирован на крыше школы №29 имени Забродина», - говорится в сообщении.

Пока на поворотном устройстве установлена только одна антенна, параболическая тарелка на четыре частоты, из которых одна будет использоваться для приема астрофотографий со школьного спутника, а три частоты будут использоваться для наблюдения Вселенной в радиодиапазоне.

Еще две антенны УКВ будут установлены на концах штанг для получения телеметрии со спутника и управления его работой в качестве космического телескопа. Непосредственно сам ЦУП находится в центре космического мониторинга, где установлены дополнительные серверы и трансивер для приема и передачи информации на спутник.