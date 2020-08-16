РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. В парке Талалихина в Подольске отменили бесплатное занятие йогой в воскресенье из-за непогоды, следующее занятие проведет Татьяна Буянова, сообщается в группе «Парк культуры и отдыха имени В.Талалихина. Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Друзья, в воскресенье, 16 августа, мы вынуждены отменить утреннюю йогу в парке Талалихина. Очень сыро и холодно. Ближайшее занятие в парке состоится в воскресенье, 23 августа, в 10:00», - говорится в сообщении.

Занятие проведет Татьяна Буянова. Вход будет свободным.