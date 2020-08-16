РИАМО - 16 авг. В рамках программы реновации началось переселение жителей двух домов на улице Бутлерова в столице, всего в Юго-Западном административном округе уже более 1 тысячи человек получили новое жилье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Началось переселение жителей двух пятиэтажек на улице Бутлерова (дом 34, корпус 2, и дом 36, корпус 1). Жителям предложены варианты квартир в новостройке по адресу: Профсоюзная улица, дом 98, корпус 2. Под заселение по программе реновации дом был передан в июле этого года», — сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что на юго-западе столицы свыше 1 тысячи человек получили современное жилье. В рамках реновации жителям предоставляют квартиры с улучшенной отделкой. Во дворах домов озеленена территория, установлены детские площадки.

В ЮЗАО расселили 14 домов. Десять из них снесли по технологии умного сноса.

Всего на юго-западе столицы в программу реновации вошли 520 домов. Для переселения подобрали 48 стартовых площадок.

Программа реновации в Москве была утверждена в 2017 году, в нее вошли 5174 дома.