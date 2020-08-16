РИАМО - 16 авг. Российский кабмин внес изменения в правила составления перечня важнейших лекарств, теперь препараты, необходимые для лечения и профилактики опасных для окружающих заболеваний, будут включаться в перечень в ускоренном порядке, сообщает Газета.ru.
Введение режима ЧС в стране позволит сделать все нужные медпрепараты доступнее для жителей, так как стоимость лекарств из перечня регулирует государство, а граждане льготных категорий получат их бесплатно
Как уточняется на сайте правительства РФ, соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин.
В обычном режиме включение препаратов в данный перечень занимает длительное время. На оценку экспертов и научные рекомендации уходит свыше 45 дней. Заседание комиссии по данному вопросу проводится ежеквартально.
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