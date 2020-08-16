РИАМО - 16 авг. В рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» в Подмосковье Воздушно-космические силы планируют провести десять круглых столов, а также брифинги, сообщается на сайте министерства обороны РФ.

Данные мероприятия пройдут с привлечением Центрального научно-исследовательского института Военно-воздушных сил и высших учебных заведений ВКС.

«В ходе научно-деловой программы будут рассмотрены перспективы развития средств аэродромно-технического и радиотехнического обеспечения полетов государственной авиации, системы информационно-диагностических средств технического обслуживания воздушных судов», - говорится в сообщении.

Также на мероприятиях затронут вопросы совершенствования информационного обеспечения радиотехнических средств ПВО, противоракетной обороны и другие.

Еще на форуме Краснодарское высшее военное авиационное училище летчиков имени А.К. Серова проведет брифинг по теме «Особенности летного обучения в образовательных организациях Минобороны России».

VI Международный военно-технический форум «Армия -2020» пройдет с 23 по 29 августа на базе подмосковного конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигоне Алабино и аэродроме Кубинка, а также будут задействованы более 40 площадок в России. Участие в мероприятии уже подтвердили свыше 70 стран.