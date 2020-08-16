РИАМО - 16 авг. На МКАД легковой автомобиль насмерть сбил человека, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«В субботу на 104-м километре МКАД водитель, управляя автомашиной Kia, совершил наезд на гражданина, который впоследствии скончался», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Ранее Госавтоинспекция Москвы сообщала, что на МКАД происходит каждое 10-е в столице ДТП с пострадавшими, а каждый четвертый погибший в аварии в городе также является участником ДТП на МКАД. При этом из общего числа погибших в ДТП на МКАД 16% составляют пешеходы.