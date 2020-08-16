РИАМО - 16 авг. Неизвестные ограбили безработного в столичной Коммунарке, они похитили у него барсетку, в которой находилось почти 900 тысяч рублей, сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

По его словам, ночью 15 августа в службу «02» сообщили о грабеже по адресу: поселение Сосенское, Коммунарка, улица Бачуринская, дом 22.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что с 01:20 до 01:30 15 августа трое неизвестных в медицинских масках руками нанесли несколько ударов по лицу безработному мужчине 2000 года рождения, открыто похитили барсетку, в которой находились личные документы, 897,8 тысячи рублей, принадлежащие пострадавшему, скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по данному факту возбудили уголовное дело.