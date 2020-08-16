РИАМО - 16 авг. В Балашихе произошло загорание гаражей, площадь пожара составляет 150 квадратных метров, на месте работают сотрудники пожарно-спасательных подразделений, сообщил РИАМО представитель пресс-службы ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 09:57 поступил сигнал и возгорании гаражей по адресу: Балашиха, микрорайон 1 Мая, дом 14. Площадь возгорания составляет 150 квадратных метров», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что к ликвидации возгорания привлечено 16 человек и четыре единицы техники. Информация о пострадавших уточняется.

При пожаре рекомендуется сохранять спокойствие и не поддаваться панике. В случае пожара следует позвонить по телефону доверия: 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения - 01, с мобильного - 101.