РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 16 авг. Помощник депутата Мособлдумы Павла Максимовича из Подольска Сергей Кулев навестил детей в детском хосписе в Домодедове в рамках акции «Дарите добро», к детям также приехали аниматоры, фокусник и команда, которая показала шоу мыльных пузырей, сообщил Максимович.

«По моему поручению мой помощник Сергей Кулев принял участие в благотворительной акции «Дарите добро», которая прошла в детском хосписе в Домодедове. Поддержку в организации оказала Московская областная дума - детям был передан вкусный торт и пряники ручной работы. А компания Dolcе угостила всех сладкой ватой»,- написал Максимович в «ВКонтакте».

К детям приехали аниматоры волонтерской команды «Светоч», фокусник Александр Заварзин, а также команда, которая представила шоу мыльных пузырей.