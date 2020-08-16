РИАМО - 16 авг. В течение 7-10 дней планируется начать пострегистрационный (третий) этап исследований вакцины против коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС.
Вакцина была разработана специалистами Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ.
«В понедельник мы представляем первую версию протокола пострегистрационных исследований. Исходя из такого большого интереса и внимания общественности и прессы к этому, я думаю, что Минздрав тянуть не будет и в течение недели утвердит нам протокол. Так что я думаю, в течение семи, максимум десяти дней это все начнется», - сказал директор НИЦ Александр Гинцбург.
Первая в мире вакцина от Covid-19 была разработана в России. Также была доказана безопасность и эффективность нового препарата. Уже создана первая партия вакцины «Спутник V», она представляет собой раствор для внутримышечного введения.
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16 АВГУСТА
- В России массовую вакцинацию от Covid-19 могут начать через месяц после того, как произведут необходимое количество препарата.
- В Подмосковье выздоровели еще 138 человек после коронавирусной инфекции, за весь период вылечились 49 519 заразившихся Covid-19.
- Третий этап исследований вакцины от Covid-19 может начаться в ближайшие 10 дней.
- За неделю средняя скорость роста количества выявляемых случаев коронавируса в столице оказалась отрицательной, число новых выявляемых случаев в городе остается на низком уровне, несмотря на повышение охвата тестирований на Covid-19.
- За сутки в России зарегистрировали 4 969 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 154 больных. В Москве - 688.
- Из-за коронавируса московские школы будут работать с исполнением всех санитарно-эпидемиологических правил, при входе учеников ожидает термоконтроль, а кабинеты будут усиленно дезинфицировать, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
- В столице от коронавирусной инфекции за сутки вылечили 1045 пациентов, всего в городе после Covid-19 выздоровели 197 143 человека.
- В Москве за минувшие сутки от коронавируса умерли 11 человек. Всего в мегаполисе за время пандемии Covid-19 скончались 4656 человек.
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