РИАМО - 16 авг. За первые 15 дней августа в столице выпало 12% от месячной нормы осадков, в Подмосковье осадков выпало больше, так, в Коломне зафиксировали выпадение 58% от месячной нормы, сообщается на сайте «Метеоновости».

На ВДНХ выпало 9,1 миллиметра осадков за полмесяца – 12% от месячной нормы.

«В Подмосковье картина распределения более пестрая: в Наро-Фоминске выпало 28,1 миллиметра (41% от месячной нормы), в Дмитрове - 29,4 миллиметра (39% от нормы). Более половины месячной нормы осадков зарегистрировано только в Коломне - 32,4 миллиметра (58% от нормы)», — говорится в сообщении.

Такое сухое начало августа в Московском регионе случается примерно один раз в пять лет. В то же время в последний раз такой дефицит осадков фиксировали в 2018 году – тогда за весь месяц в столице, на ВДНХ, выпало 28,3 миллиметра осадков, что составило 36% от месячной нормы.