РИАМО - 16 авг. Участниками третьего акселератора для экспортеров столицы стали еще 30 компаний, все они смогут запустить экспортные продажи или значительно расширить географию поставок, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Программа предусматривает разработку стратегии развития экспортного потенциала предприятий в условиях меняющейся конъюнктуры рынка. Компании определяют конкурентные преимущества своих продуктов, осваивают новые маркетинговые инструменты», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

20 из 29 участников первых двух потоков по итогам акселератора уже заключили 43 экспортных контракта на общую сумму около 514 миллионов рублей

«В связи с положительными результатами прохождения акселерации участниками первых потоков было принято решение вдвое увеличить число мест в новом наборе. Программу пройдут 30 компаний, которые смогут запустить экспортные продажи или расширить географию поставок», — добавил Фурсин.

По шесть компаний, отобранных в новый поток акселератора, представляют сферы информационных технологий и производства электроники, по пять — машиностроение и производство оборудования.

Кроме того, отбор прошли производители медицинских товаров, продуктов питания, косметики и бытовой химии, предприятия по выпуску и продаже детских товаров, строительных инструментов, мебели, ювелирных изделий, пластмассы и каучука.