РИАМО - 16 авг. На медиаплатформе #Москвастобой появились интервью о йоге с инструкторами, которые дают советы и рекомендации для начинающих, там также можно узнать, как познакомиться с различными практиками йоги, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«В разделе «Спорт» опубликована подборка восьми парков, где проводятся бесплатные занятия по различным направлениям йоги: от классической хатха-йоги до современной виньяса-флоу и даже медитаций. Среди них Парк Горького, сад «Эрмитаж», Измайловский парк, усадьба Воронцово и другие», - говорится в сообщении.

До конца лета занятия проходят на свежем воздухе, присоединиться к ним может любой желающий. Для удобства пользователей на сайте размещена информация о расписании, направлениях, точном месте проведения практик.

В некоторых парках занятия продолжаться и осенью, например, на ВДНХ их перенесут с открытой веранды Дома культуры, где они проходят сейчас, в балетный зал. Количество участников каждого занятия ограничено — не более 30 человек, поэтому нужно предварительно зарегистрироваться.

Кроме того, на сайте проекта #Москвастобой опубликованы два интервью с преподавателями йоги — Алексеем Байковым и Еленой Тимощенко. Специалисты рассказывают о своем пути в йоге, дают полезные советы: какое направление выбрать, сколько раз и в какое время суток заниматься.