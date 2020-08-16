РИАМО - 16 авг. В результате столкновения легковой машины «Лада» и автомобиля дорожных служб погиб один человек, еще пятеро пострадали, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Дорожная аварии произошла около 05:20 в воскресенье на 16 километре автодороги М-7 «Волга» в городском округе Балашиха.

«В результате ДТП один пассажир погиб и пятеро человек пострадали, в том числе двое детей и водитель», - говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала проверку. Специалисты выясняют все обстоятельства происшествия.

Как уточняется на сайте ГУ МЧС России по региону, в ликвидации последствий аварии принимали участие 16 человек и пять единиц техники.

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