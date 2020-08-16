РИАМО - 16 авг. На Андреевской набережной в столице девушка упала с электросамоката и ударилась головой, ей на помощь подоспели спасатели Пожарно-спасательного центра, говорится в сообщении пресс-службы департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы.

«Вечером 15 августа во время патрулирования на Андреевской набережной спасателей из АСО-8 Пожарно-спасательного центра Москвы остановили прогуливающиеся. Молодая пара, катаясь на электросамокате, наехав на бордюрный камень, не смогла удержать равновесия и упала. Девушка получила рваную рану головы», - говорится в сообщении.

Спасатели Алексей Соколов, Петр Ариничев, Владимир Перегудов и Михаил Орлов оказали пострадавшей первую помощь. Также они поддерживали девушку морально.

После оказания помощи пострадавшую девушку передали бригаде медиков.