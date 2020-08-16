РИАМО - 16 авг. В центре «Космонавтика и авиация» на ВДНХ 19 августа отметят юбилей полета в космос собак Белки и Стрелки, гостей ждут бесплатные экскурсии, а также фильмы о животных, побывавших на орбите, говорится в сообщении пресс-службы выставки.

Для участия в мероприятиях нужно зарегистрироваться на сайте http://cosmos.vdnh.ru/events/.

«19 августа 1960 года на околоземную орбиту отправились самые известные собаки-космонавты Белка и Стрелка. Их экспедиция продолжалась более 25 часов, за которые корабль совершил 17 полных витков вокруг нашей планеты. После чего они успешно вернулись на Землю», - говорится в сообщении.

Посетители на экскурсии смогут узнать не только про знаменитых Белку и Стрелку и их полет в космос, а также о космических подвигах других животных. Всем желающим поведают о нелегкой судьбе пассажирки Второго искусственного спутника Земли Лайке и других собак, которые смогли проложить людям дорогу в космос. Также можно будет узнать о черепахах, облетевших Луну.

Тематические экскурсии пройдут 19 августа в 12:00, 15:00 и 18:00.

В лектории «Кулибин Про» в честь 60-летия полета Белки и Стрелки покажут документальный фильм «Животные в космосе». Начало сеансов в 13:00, 16:00 и 19:00.

С помощью киноленты можно будет узнать, как проходила подготовка к полетам четвероногих космонавтов, как создавали аппараты для их экспедиций, почему на орбиту отправляли только женских особей собак и многое другое.

На всех мероприятиях будет соблюдаться безопасность гостей и сотрудников из-за коронавируса. Так, в экскурсиях смогут принять участие не более пяти человек за сеанс. Посмотреть кино в лектории смогут не более 40 зрителей за сеанс.

Вход на мероприятия будет возможен по билету в центр «Космонавтика и авиация», его можно приобрести в кассе.