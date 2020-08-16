РИАМО - 16 авг. С 1 сентября в столице начнется кампания по вакцинации от гриппа, в планах городского правительства - повторить прошлогодний объем вакцинирования, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«В прошлом году привили около 7 миллионов москвичей, огромный объем, возможно, именно это нас спасло от пиков заболеваний этой весной, когда к нам пришел коронавирус. В этом году этот объем как минимум надо повторить и сделать его раньше, потому что должен быть период времени, когда вакцина должна сработать, поэтому начинаем с 1 сентября», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 1».

Он добавил, что, несмотря на стабильную эпидемиологическую ситуацию в городе, москвичи и гости столицы должны продолжать соблюдать требования безопасности из-за коронавируса.

Ранее в городе отметили рост количества заболевших ОРВИ и гриппом.