РИАМО - 16 авг. В воскресенье в Москве и Подмосковье воздух прогреется до плюс 23 градусов, при этом прогнозируется кратковременный дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При переменной облачности местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве - 21-23, по области - 18-23 градусов. Ветер западный 3-8 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 747 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха сохранится на отметке около 60%.

В Москву начинает возвращается летнее тепло, погода будет солнечной, а атмосферное давление в пределах нормы.

Для людей с повышенной метеочувствительностью погодные условия благоприятные и не являются нагрузочными для организма.