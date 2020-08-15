РИАМО - 15 авг. Капитан севшего год назад в кукурузном поле авиалайнера Airbus A321 Дамир Юсупов поблагодарил предприятие «Русмолоко», засеявшее спасительное поле в Раменском и обеспечившее мягкую посадку.

«Вот уже прошел год с того момента, как мы совершили аварийную посадку на кукурузное поле. От всего экипажа хотим сказать вам огромное спасибо за ваш труд, благодаря которому мы смогли произвести мягкую посадку на кукурузу, которая послужила для нас мягкой взлетно-посадочной полосой», - сказал Юсупов.

Он также пожелал компании процветания, а всем сотрудникам и их семьям крепкого здоровья, счастья, благополучия.

Лайнер «Уральских авиалиний», выполнявший рейс аэропорт Жуковский – Симферополь, 15 августа 2019 года сразу же после вылета совершил экстренную посадку в кукурузном поле в Раменском городском округе. В оба двигателя самолета попали птицы. На борту находилось 226 человек.

Погибших в результате ЧП нет. За медпомощью обращались 76 человек. На следующий день после инцидента Путин подписал указ о присвоении командиру самолета Airbus A321 Дамиру Юсупову и второму пилоту Георгию Мурзину званий Героев России.