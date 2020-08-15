РИАМО - 15 авг. В субботу в Зарайске состоялась гонка с препятствиями Bison Race, в которой приняли участие более 1 тысячи человек, забег был приурочен к 874-летию города, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Этот забег – знаковое событие в масштабе региона. За год мероприятие обзавелось огромной популярностью, сплотило вокруг себя подмосковных спортсменов и тех, кто за здоровый образ жизни. Получился настоящий праздник спорта, который еще и отдает дань уважения историческому наследию Московской области. Спасибо всем, кто готовил забег и участвовал в нем», — сказал министр физической культуры и спорта Подмосковья Роман Терюшков.

Во время забега участники преодолевали трассу с искусственными и естественными препятствиями. Победителей определяли в двух видах зачета: мужских командах из четырех человек и смешанных командах из четырех человек (мужчины и женщины).

Старт и финиш забега находились у стен Зарайского кремля. Сам забег получил свое название из-за местной достопримечательности – фигурки бизона, которую нашли на территории кремля и возраст которой составляет порядка 22 тысяч лет.

Для всех желающих также провели экскурсию по историческим местам Зарайска.