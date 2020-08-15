РИАМО - 15 авг. В субботу в России отмечается Международный день бездомных животных, на мероприятия по обращению с бездомными животными в Подмосковье из бюджета в этом году выделили свыше 176 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы Мособлдумы.

«В регионе насчитывается более 30 тысяч таких животных и 32 приюта - один муниципальный, остальные частные», - говорится в сообщении.

Комитет Мособлдумы по вопросам аграрной политики и потребительского рынка в сентябре проведет совместное заседание с министерством сельского хозяйства и продовольствия региона, в ходе которого обсудит деятельность приютов для животных, а также программу «Отлов–Стерилизация–Вакцинация–Возврат».

В рамках данной программы мобильные группы ветеринаров объезжают территории и выявляют безнадзорных животных. Кроме того, заявку на отлов можно подать через портал «Добродел». Пойманное животное осматривает ветеринар, прививает от бешенства, стерилизует, маркирует.

«Любая собака с биркой в ухе прошла карантин, обработана против паразитов, привита против бешенства, стерилизована, и ей под кожу введен микрочип с индивидуальным номером. Такая собака больше не даст потомства, она не агрессивна», - уточняется в материале.

После всех этих процедур животное попадает в приют и, возможно находит хозяев, или же возвращается в среду обитания.