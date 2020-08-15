РИАМО - 15 авг. Впервые Олимпиадная школа МФТИ, которая обычно проводится в зимние и летние каникулы, пройдет осенью, с 25 по 31 октября, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования МФТИ.

Учащиеся 7-11 классов смогут позаниматься по направлениям математики, физики, химии и информатики. Отборочное тестирование начнется в сентябре. Обычно конкурс составляет два-три человека на место.

«Эта школа станет шестнадцатой и пройдет в онлайн-формате. Смена будет короче, чем обычно, и продлится семь дней. Занятия со школьниками проведут опытные преподаватели, члены жюри Всероссийской олимпиады школьников, преподаватели и выпускники ведущих российских и зарубежных вузов. Среди них - МФТИ, МГУ имени Ломоносова, НИУ ВШЭ, Ecole Polytechnique и Северо-Восточный университет Бостона», — говорится в сообщении.

Основатель Олимпиадных школ, директор по дистанционным программам МФТИ Алексей Малеев отметил, что осеннюю смену решили открыть, чтобы дать возможность ребятам тратить каникулы с пользой и добирать необходимые знания.

«Мы заботимся, чтобы атмосфера лагеря сохранялась, поэтому придумываем игры, совместные дискуссии, интересные квизы, чтобы подружить ребят и оставить приятные воспоминания», — добавил Малеев.

Обычно треть участников Олимпиадных школ - призеры и победители национальных естественнонаучных и технических олимпиад. Также треть ребят поступают учиться на Физтех.

Этим летом прошли три смены лагеря, в которых приняли участие почти 1,1 тысячи школьников из России и ряда стран – Абхазии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Украины и других. Обучение за все время существования лагеря с момента основания в 2013 году прошли более 3,5 тысяч школьников из 22 стран.