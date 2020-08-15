РИАМО - 15 авг. На полигон в Сергиевом Посаде прибыли участники Международного конкурса «Аварийный район» из семи стран, мероприятие будут проводить в рамках «АрМИ-2020», сообщается на сайте министерства обороны РФ.

«В этом году на конкурс прибыли команды от Российской Федерации, Королевства Камбоджа, Республики Мали, Республики Конго, Республики Абхазии, Республики Беларусь, Социалистической Республики Вьетнам, Лаосской Народно-Демократической Республики», - говорится в сообщении.

Участникам конкурса нужно будет пройти этапы по преодолению зараженных участков в средствах спецзащиты, прохождению огненно-штурмовой полосы и полосы спасателя с 12-метровым скалодромом, транспортированию оборудования через пересеченную местность на автомобиле, работе с аварийно-спасательным инструментом, а также освобождению «пострадавших» из-под завалов, стрельбе из штатного оружия.

В среднем за один день соревнований спасатели ликвидируют свыше пяти различных смоделированных аварийных ситуаций.

По прибытии военнослужащих в Россию они прошли трехдневный карантин, ПЦР-исследование на коронавирус и получили справки, подтверждающие отрицательные результаты тестов на Covid-19.

Торжественная церемония открытия конкурса «Аварийный район-2020» состоится 29 августа.