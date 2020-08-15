РИАМО - 15 авг. Специалисты филиала «Восточные электрические сети» провели онлайн-занятия в пришкольных лагерях дневного пребывания в Балашихе, уроки прошли в школах №№21, 23 и 33, говорится в сообщении пресс-службы компании «Россети Московский регион».

«Энергетики ПАО «Россети Московский регион» прикладывают все усилия для формирования у подрастающего поколения культуры безопасного обращения с электричеством на улице и в быту», — говорится в сообщении.

Ведущий специалист службы охраны труда Валерия Гудкова рассказала о простых правилах безопасного использования электрической энергии. Ребята узнали, откуда берется электричество, как оно попадает в розетки, о знаке «Опасность поражения электрическим током». Детям также напомнили о правилах поведения при приближении к электроустановкам на улице и при обращении с электроприборами дома.

Регулярно уроки по электробезопасности проводятся в школах, а в летний период – в пришкольных лагерях.

Родители и учителя могут самостоятельно провести такие уроки в школе или дома, воспользовавшись методическими пособиями и раздаточными материалами. Их можно скачать на сайте ПАО «Россети Московский регион» в разделе «Специальные проекты» - «Доброе электричество – детям».