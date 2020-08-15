РИАМО - 15 авг. Компании «Россети Московский регион» и «Мособлэнерго» с начала 2020 года расчистили от древесно-кустарниковой растительности около 3,1 тысячи гектаров просек рядом с воздушными линиями электропередачи, говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области.

План по этим работам выполнили более чем на 60%. До конца года планируют расчистить еще порядка 2561 гектара.

«Мособлэнерго» большинство просек было приведено в порядок в районах деревень Ерково, Чуркино, Губастово Коломенского округа, деревни Котляково Домодедова, села Радовицы Егорьевского округа и поселка Шатурторф, расположенного в Шатуре», — говорится в сообщении.

Большой объем работ также провели в Раменском округе и Павловском Посаде.

Компания «Россети Московский регион» планирует провести основной объем работ в Богородском, Можайском, Пушкинском, Дмитровском, Талдомском округах, Серпухове, Чехове и Шатуре.

Расчищать просеки возле ЛЭП нужно для того, чтобы предотвратить повреждение линий электропередачи. Несмотря на пандемию, в этом году данные работы выполнялись по плану. Из-за штормовых циклонов работы по очистке просек прибавилось.

Жители региона могут сообщать о всех случаях, когда падение деревьев угрожает обрывом линий электропередачи. Можно позвонить по номерам: 8-800-700-40-70 («Россети Московский регион»), +7 (495) 99-500-99 («Мособлэнерго») или по номеру единой диспетчерской службы муниципалитета.