РИАМО - 15 авг. На пути на станции «Полежаевская» Таганско-Краснопресненской линии столичного метро упал мужчина, он погиб, сообщает «Интерфакс».

«Инцидент произошел около 18:00, для спасения мужчины на 10 минут отключалось напряжение контактного рельса», - говорится в сообщении.

Причина падения мужчины на пути неизвестна.

Из-за данной трагедии временно не было движения поездов на ветке от станции «Спартак» до станции «Баррикадная». На данный момент движение восстановили и ввели в график.