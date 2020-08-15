РИАМО - 15 авг. В общежитиях 23 вузов Москвы пропускную способность Wi-Fi увеличили вдвое, чтобы студенты могли быстрее находить нужные материалы для учебы, проходить онлайн-курсы, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«В столице уже больше 19,3 тысячи точек подключения к бесплатному городскому Wi-Fi. Порядка 3 тысяч - на улицах внутри Садового кольца и локально в пределах ТТК, почти 4 тысячи - в учреждениях культуры и больше 11 тысяч - в студенческих общежитиях», - написал мэр на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Как уточняется на официальном сайте мэра города, сеть Wi-Fi действует в 159 корпусах общежитий 31 вуза Москвы.

Для подключения к городской сети пользователям нужно выбрать в списке доступных сетей в гаджете Moscow_WiFi_Free, а затем открыть браузер и пройти процедуру идентификации.

Идентифицироваться для подключения к Wi-Fi можно как через портал mos.ru, так и по номеру телефона, на который поступит СМС с кодом.

После этого надо авторизоваться в сети Wi-Fi. Для этого пользователь должен нажать кнопку «Войти в интернет». Идентификацию пользователя проводят раз в три месяца, а авторизацию - раз в сутки.

Идентификация пользователей для получения доступа к Сети в публичных местах столицы проводится по требованиям законодательства РФ.