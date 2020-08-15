РИАМО - 15 авг. До 50 тысяч человек увеличился пассажиропоток станции МЦД-2 Курьяново, в целом вокзал улучшил транспортное обслуживание 340 тысяч жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Станцию Курьяново открыли 13 июля. Она находится между станциями Москворечье и Перерва.

«Пассажиропоток превзошел наши ожидания: с первого дня он вырос в два раза и составил 50 тысяч человек», — написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что новый вокзал улучшил транспортное обслуживание 340 тысяч жителей Марьина и Печатников, так как они теперь могут добраться до наземного метро за 5-10 минут пешком. Раньше жителям приходилось пользоваться автобусом или машиной, чтобы добраться до метро.

Новый остановочный пункт включает в себя платформу с навесом во всю длину, тоннель с двумя вестибюлями и надземный пешеходный переход через железнодорожные пути.

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