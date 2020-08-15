РИАМО - 15 авг. На Арбате в Москве десятки москвичей и гостей столицы приносят цветы к стене Виктора Цоя в годовщину его смерти, у самой стены собралось около сотни человек, они вместе поют главные хиты группы «Кино», передает корреспондент РИАМО.
Советский рок-музыкант, автор песен, художник и основатель группы «Кино» Виктор Цой погиб в ДТП 30 лет назад – 15 августа 1990 года.
Некоторые из пришедших к стене Цоя принесли с собой акустические гитары, они же периодически исполняют самые известные хиты группы «Кино» - «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет», «Хочу перемен!», «Восьмиклассница» и многие другие. Им подпевают около сотни собравшихся зрителей.
К самой стене складывают букеты цветов. Кто-то принес фотографии и плакаты с Цоем, обновив ими декор стены.
Ранее глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко сообщал, что стена Цоя нуждается в реставрации, но провести работы мешает ее неопределенный статус. Кроме того, не всем жителям района нравится стена Цоя.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»?
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15 августа 1990 года не стало легендарного музыканта Виктора Цоя. Пройди викторину РИАМО к 30-летию смерти Цоя и проверь, насколько ты его фанат.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (1/0)
Начнем с простого! Продолжи строку из песни: «Теплое место, но улицы ждут...»
Фото Астафьев Александр ©
Фото
«...наших звонких смешных голосов»
«...перемен»
Вот и нет, «перемен требуют наши сердца», а улицы ждут «отпечатков наших ног».
«...наших поднятых кверху рук»
«...отпечатков наших ног»
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (2/0)
В третьем куплете «Звезды по имени Солнце» есть описание любимца судьбы. Какой характеристики там нет?
Фото Игорь Владимирович Мухин ©
Он живет по законам другим
Он не знает ни друзей, ни врагов
Такой строки там точно нет.
Он не помнит слова «да» и слова «нет»
Он способен дотянуться до звезд
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (3/0)
На хит какой группы присутствует намек в песне «Бошетунмай»: «Все говорят, что мы вместе, все говорят, но немногие знают, в каком»?
«Алиса»
Верно, это отсылка к песне «Мы вместе».
«Аквариум»
Нет, это про песню «Мы вместе» группы «Алиса».
«Зоопарк»
Нет, это про песню «Мы вместе» группы «Алиса».
«Пикник»
Нет, это про песню «Мы вместе» группы «Алиса».
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (4/0)
Чему посвящена песня «Камчатка»?
Региону на Дальнем Востоке
Нет, это про питерскую котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий.
Подпольной студии звукозаписи
Нет, это про котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий.
Котельной в Ленинграде, где работали многие музыканты
Точно. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий.
Ленинградскому рок-клубу
Нет, это про котельную. Кроме Цоя, там трудились Александр Башлачев и Святослав Задерий.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (5/0)
«Я смотрю в календарь, я знаю, что скоро зима. Наша улица на глазах меняет цвета. За решеткой желтой листвы я вижу птиц. Моя ... осень сводит меня с ума». Какая осень? Угадай пропущенной слово:
Двадцатая
Все так. Это из песни «Город»
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (6/0)
У группы «Кино» вообще много «сезонных» песен. А какую песню Виктор Цой не исполнял?
«Весна»
А как же «Весна, вы посмотрите, как красиво! Весна, где моя голова?»
«Зима»
Верно. Хотя в черновиках Виктора Цоя нашелся стихотворный текст с таким названием.
«Лето»
И про лето Цой пел. «Девяносто два дня – лето. Летний дождь наливает в бутылку двора ночь».
«Осень»
Есть и такая ранняя запись, другое название – «Песня для БГ».
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (7/0)
В каком фильме звучит песня «Хочу перемен»?
«Рок»
Нет, там исполняют песню «Спокойная ночь».
«Игла»
Нет, там «Группа крови», «Звезда по имени Солнце» и «Бошетунмай».
«Брат»
Нет, там вообще нет песен «Кино».
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (8/0)
Продолжите строку: «Снова за окнами белый день. День вызывает меня на бой. Я чувствую, закрывая глаза, …»
«...весь мир стоит за моей спиной»
Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно.
«...как дождь встает на пути стеной»
Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно.
«...что я опять не последний герой»
Нет, переслушайте «Песню без слов» внимательно.
«...весь мир идет на меня войной»
Именно. Это «Песня без слов».
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (9/0)
Что, согласно песне «Мама, мы все тяжело больны», нужно делать, если к дверям не подходят ключи?
Искать другие двери
Недостаточно героически для песен «Кино». А вот вышибать – вполне!
Вышибать их плечом
Да, в песне именно так. Но это чревато травмами.
Поговорить с ними
Не стоит. Проще их вышибать.
Входить через окно
Вряд ли! Проще вышибать.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (10/0)
«А вечером я стою под твоим окном, ты поливаешь цветы, поливаешь цветы. А я дотемна стою и сгораю огнем, и виной тому ты, только ты».
Что это, по версии Цоя?
Это любовь
Наоборот! «Ооооу, но это не любовь».
Это не любовь
Конечно! «Ооооу, но это не любовь».
Это братская любовь
Ну уж нет. «Ооооу, но это не любовь».
Это восьмиклассница
Кажется, ты путаешь. Это не любовь!
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (11/0)
Какая песня не принадлежит группе «Кино?»
«Поколение дворников и сторожей»
Точно. Это песня «Аквариума»
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (12/0)
Какой альбом музыканты «Кино» выпустили после смерти лидера группы?
Фото Иванна Боровец ©
РИАМО
«Кино» («Черный альбом»)
Верно
«46»
Нет, этот альбом вышел еще в 1983 году.
«Последний герой»
Этот альбом вышел в 1989 году.
«Группа крови»
Нет, это альбом 1988 года.
«Цой жив!» Хорошо ли ты знаешь песни «Кино»? (13/0)
«Смерть стоит того, чтобы …, а любовь стоит того, чтобы ...»
Какие слова здесь пропущены?
«жить» и «ждать»
Точно. Песня «Легенда»
Прохожий
Похоже, музыка «Кино» не для тебя. Как спел бы Виктор Цой: «Эй, прохожий, проходи! Эх, пока не получил».
Фото Пелагия Тихонова ©
РИАМО
Начальник Камчатки
Твои знания о творчестве Виктора Цоя находятся на уровне среднестатистического культурного человека. «Звезду по имени Солнце» от «Группы крови» ты отличить сможешь, но в тонкостях ранних записей вряд ли разбираешься.
Дитя проходных дворов
Ты знаешь довольно много песен «Кино» и, возможно, даже тусовался с неформалами у стены Цоя на Арбате. Скорее всего, ты вообще поклонник старого русского рока – музыки со смыслом.
Последний герой
Ты – настоящий знаток творчества Виктора Цоя и помнишь наизусть даже не самые популярные песни. Скорее всего, ты вырос на хитах «Кино». Такая серьезная любовь к произведениям ушедшего 30 лет назад музыканта – лучшее доказательство того, что «Цой жив».
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