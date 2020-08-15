РИАМО - 15 авг. На Арбате в Москве десятки москвичей и гостей столицы приносят цветы к стене Виктора Цоя в годовщину его смерти, у самой стены собралось около сотни человек, они вместе поют главные хиты группы «Кино», передает корреспондент РИАМО.

Советский рок-музыкант, автор песен, художник и основатель группы «Кино» Виктор Цой погиб в ДТП 30 лет назад – 15 августа 1990 года.

Некоторые из пришедших к стене Цоя принесли с собой акустические гитары, они же периодически исполняют самые известные хиты группы «Кино» - «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет», «Хочу перемен!», «Восьмиклассница» и многие другие. Им подпевают около сотни собравшихся зрителей.

К самой стене складывают букеты цветов. Кто-то принес фотографии и плакаты с Цоем, обновив ими декор стены.

Ранее глава муниципального округа Арбат Евгений Бабенко сообщал, что стена Цоя нуждается в реставрации, но провести работы мешает ее неопределенный статус. Кроме того, не всем жителям района нравится стена Цоя.