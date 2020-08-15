РИАМО – 15 авг. Порядка 30 медалей различного достоинства смогли завоевать легкоатлеты Подмосковья на чемпионате и первенстве Центрального федерального округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Турниры проходят на стадионе «Десна» в Брянске. Спортсмены из Московской области завоевали 29 наград различного достоинства.

«В частности, в зачете чемпионата ЦФО Екатерина Алтухова завоевала золото в беге на 400 метров, на аналогичной дистанции с барьерами у женщин сильнейшей стала Ирина Колесниченко, у мужчин не было равных Максиму Федяеву. Еще одним золотом отметился Даниил Чечела в прыжках в длину», – уточняется в материале.

На вторую ступень пьедестала в беге на 400 метров поднялась Ксения Зимарева. Бронзу на 400 метрах с барьерами завоевал Сергей Дубровский.

В зачете первенства ЦФО среди юниоров в беге на 100 метров Ирина Болдырева выиграла золото, Софья Бородина и Павел Петрушин – серебро, а София Миронова – бронзу. На 400-метровой дистанции золото у Ксении Коротченко и Владимира Лысенко. Вторыми стали Мария Тарабанская и Денис Шкребко, Алена Муравьева в своем забеге пришла к финишу третьей.

На 400 метрах с барьерами в первенстве золотая медаль у Карины Красновой, Вероники Архиповой и Леонида Карасева, серебро – у Егора Филиппова, бронза – у Дарьи Зиминой и Марии Тарабанской.

Представители Подмосковья также отметились наградами в беге на 1,5 тысячи метров. Среди серебряных медалистов – Полина Жукова и Алсу Абдуллина, среди обладателей бронзовых наград – Полина Сизоненко и Тимофей Голоктионов. Золото также у Кирилла Саушкина в прыжках в длину. В толкании ядра медалями отметились Павел Стургес (первое место), Никита Горбунов (второе место) и Олег Клыков (третье место).

Министр физической культуры и спорта региона Роман Терюшков отметил, что для подмосковных легкоатлетов чемпионат и первенство ЦФО – первый официальный старт после самоизоляции.

«Уже за первый соревновательный день они показали феноменальный результат, завоевав больше 20 различных медалей. Это является доказательством того, что несмотря на паузы, они остаются одними из сильнейших спортсменов в этом виде спорта. Впереди еще один день состязаний, который также может принести награды», – отметил министр.