РИАМО - 15 авг. В квартире дома на Средней Первомайской улице в столице восстановили газоснабжение после пожара из-за несанкционированных работ по врезке в действующий газопровод, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгаза».
Пожар произошел из-за того, что в квартире проводились несанкционированные работы по врезке в действующий газопровод жильцом.
В результате инцидента никто не пострадал.
Техобслуживание внутридомового газового оборудования проводили 17 сентября и тогда замечаний выявлено не было.
⚡️ Газоснабжение в квартире восстановлено.— АО МОСГАЗ (@AOMOSGAZ) August 15, 2020
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