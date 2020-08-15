РИАМО - 15 авг. В квартире дома на Средней Первомайской улице в столице восстановили газоснабжение после пожара из-за несанкционированных работ по врезке в действующий газопровод, сообщается в Twitter-аккаунте «Мосгаза».

Пожар произошел из-за того, что в квартире проводились несанкционированные работы по врезке в действующий газопровод жильцом.

В результате инцидента никто не пострадал.

Техобслуживание внутридомового газового оборудования проводили 17 сентября и тогда замечаний выявлено не было.