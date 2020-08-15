РИАМО - 15 авг. На дорогах столицы в июле произошло почти на 100 случаев ДТП с пострадавшими больше, чем в июне, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«Основные причины аварий остались теми же - невнимательность и превышение скорости. Некоторые аварии, попавшие камеры, публикуем в нашем июльском дайджесте ДТП», - говорится в сообщении.

Столичным водителям посоветовали быть внимательными на дорогах, а также соблюдать правила ПДД. Выполнение данных рекомендаций может спасти много жизней.

В субботу на востоке столицы произошло лобовое столкновение автобуса и легкового автомобиля. Пострадали два человека. Водителя автобуса с тяжелыми травмами госпитализировали при помощи вертолета.