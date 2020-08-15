РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Рабочие восстановили освещение на автодороге по улице Почтовой в Подольске по просьбе жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Житель Подольска написал на портал жалобу на неработающее освещение на автодороге. Он отметил, что на Почтовой улице у дома №3 не работает уличный фонарь.

«Указанная в обращении автомобильная дорога является дорогой местного значения. Работы по восстановлению освещения на автомобильной дороге по улице Почтовой выполнены», - сказал замглавы администрации округа по дорожно-транспортному комплексу и благоустройству Анатолий Гребенюк.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.