РИАМО - 15 авг. После сбоя, произошедшего из-за падения человека на пути, на участке Таганско-Краснопресненской линии метрополитена восстановили движение поездов, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.

Не было движения поездов от станции «Спартак» до станции «Баррикадная».

«Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.