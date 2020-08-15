РИАМО - 15 авг. После сбоя, произошедшего из-за падения человека на пути, на участке Таганско-Краснопресненской линии метрополитена восстановили движение поездов, сообщается в Twitter-аккаунте столичной подземки.
Не было движения поездов от станции «Спартак» до станции «Баррикадная».
«Движение на Таганско-Краснопресненской линии восстановлено и вводится в график», - говорится в сообщении.
Движение на Таганско-Краснопресненской линии (7) восстановлено и вводится в график.— Московское метро (@MetroOperativno) August 15, 2020
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