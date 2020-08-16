РИАМО - 16 авг. В воскресенье в подмосковном Ногинске пройдет первый велозаезд серии гонок Gran Fondo в новом сезоне, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«В этом году серия дебютирует Ногинске, причем участники заезда соберутся там впервые. Также осенью нас ожидают еще два старта: в Волоколамске и Рузе», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что за прошлые годы заезд успел полюбиться любителям активного образа жизни.

Участники смогут выбрать одну из трех предложенных дистанций: 30, 50 и 88 километров. Старт и финиш кольцевой трассы будет находиться на территории стадиона «Знамя».

Кроме заезда в Ногинске, Подмосковье примет еще две гонки – 6 сентября в Волоколамске и 27 сентября в Рузе.

Всех, кто финиширует в гонке, наградят уникальными медалями заездов.

Международные велозаезды Gran Fondo стали традиционными для Московской области.