РИАМО – 16 авг. В Лотошине и Волоколамском округе 16-18 августа пройдет Международная экспедиция «Новый путь – New Way», приуроченная к памятной дате 75-летия Победы в Великой Отечественной войне и празднованию Дня географа, говорится в сообщении пресс-службы Волоколамского местного отделения Русского географического общества.

«Международная группа в возрасте 8-50 лет в составе 25 человек пройдет пеший маршрут 67,7 километра по местам боевой славы и местам, связанным с историческими событиями страны от администрации городского округа Лотошино до разъезда Дубосеково с остановками в следующих точках: городской округ Лотошино – село Званово – Ярополецкая ГЭС – Кашино – Волоколамский кремль – Привокзальная площадь Волоколамска – Дубосеково», – говорится в сообщении.

Экспедиция проводится с целью популяризации внутреннего туризма среди молодежи, объединения детей, подростков, молодежи и общества в целом в деле изучения и популяризации истории и географии Московской области для реализации творческого потенциала страны и ее граждан.

Во время экспедиции участники не только познакомятся с географией местности, ее историей и культурой, но и проведут ряд волонтерских работ в рамках направления «Маяки дружбы» – «Волонтерский труд в обмен на просвещение». Так, в селе Званово ребята посадят кусты сирени в честь павших героев времен Великой Отечественной войны.

На территории мемориала Героев Панфиловцев у разъезда Дубосеково команда займется прополкой клумб и облагораживанием территории.

Экспедиция стартует в воскресенье в 12:00. Закрытие проекта намечено на 18 августа в 14:30. В состав международной группы войдут зарегистрированные участники из Ливана, Индии, Пскова, Вязьмы, Мурома, Мытищ, Москвы, Волоколамска, Лотошина и так далее.

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