РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 авг. Рабочие наполнили песочницу на детской площадке у дома №15 на Быковской улице в Подольске песком после жалобы жительницы, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска написала на портал жалобу на отсутствие песка в песочнице на детской площадке.

«Рассмотрев обращение по вопросу приведения в надлежащее состояние детской игровой площадки по адресу: Быковская улица, 15, сообщаем, что 14 августа был проведен осмотр. Факты подтвердились. Работы по наполнению песочницы песком проведены», - сказал первый заместитель главы администрации округа Владислав Лукьяненко.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах.