РИАМО - 15 авг. Нейрохирурги спинального центра городской клинической больницы №67 провели сложнейшую операцию на позвоночнике с помощью 3D-макета, сделанного в столичном технопарке «Строгино», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Предыстория такая: мужчина 45 лет неудачно упал и сломал зубовидный отросток шейного позвонка. Не мог ходить. Лечить стандартно было опасно из-за сопутствующих патологий. Врачи спинального центра заказали в центре 3D-прототипирования «Строгино» 3D-макет фрагмента шейного отдела позвоночника и части черепа мужчины в натуральную величину», - написал Собянин в своем Instagram-аккаунте.

Он уточнил, что с помощью 3D-макета врачи провели три демооперации, а только после этого сделали настоящую.

По словам мэра, операцию специалисты повели успешно. Уже через несколько дней мужчина сделал первые шаги после перелома.

«Надо сказать, что это не первая коллаборация наших медиков и технопарков. «Строгино» давно сотрудничает с ГКБ №67 в разработке инновационных медицинских технологий. А это был первый опыт непосредственного спасения жизни человека», - отметил Собянин.