РИАМО - 15 авг. В квартире дома на Средней Первомайской улице в Москве в результате несанкционированных работ с газовым оборудованием произошло возгорание, в результате ЧП пострадавших нет, сообщил РИАМО представитель пресс-службы «Мосгаза».
«Причиной инцидента стали несанкционированные работы по врезке в действующий газопровод жильцом данной квартиры. На данный момент возгорание ликвидировано. Бригады АО «Мосгаз» оперативно прибыли на место», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что в данный момент выполняются восстановительные работы, угрозы населению данная ситуация не представляет. Пострадавших нет.
По его словам, техническое обслуживание внутридомового газового оборудования проводилось 17 сентября 2019 года, замечаний не было выявлено.
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