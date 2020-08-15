РИАМО - 15 авг. Водитель иномарки, который выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом на Красноярской улице в столице, не имел при себе документов на автомобиль, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В субботу днем на Красноярской улице столкнулись легковая машина и автобус маршрута №627, в котором на момент аварии пассажиров не было.

«Водитель автомобиля Toyota, который выехал на встречку, не имел при себе документов на автомобиль. По словам сотрудников ГИБДД, в машине присутствует запах алкоголя. Подробности выясняются», - говорится в сообщении.

Пострадавший водитель автобуса доставлен в больницу в тяжелом состоянии. У него диагностировали тяжелую сочетанную травму, шок второй степени, травму грудной клетки, перелом левого бедра и таза.