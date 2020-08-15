РИАМО - 15 авг. На Красноярской улице в столице восстановили движение автобусов, ранее они задерживались из-за дорожной аварии, сообщается в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В субботу днем на Красноярской улице столкнулись легковой автомобиль и автобус маршрута №627. Из-за аварии изменили маршруты следования четырех автобусов.

«Восстановлено движение автобусов №№68, 627, 627к и С7 по Красноярской улице», - говорится в сообщении.

В ДТП пострадали два человека. Одного мужчину доставили в медучреждение с помощью вертолета.