РИАМО – 15 авг. Хоккеист столичного ЦСКА Иван Телегин рассказал о подготовке к новому сезону Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), до этого спортсмен не выступал на соревнованиях семь месяцев из-за травмы, сообщает Газета.ru.

«Я достаточно замотивирован. На занятиях в зале чувствую себя хорошо. Потому что постоянно занимался после травмы. И физическую форму набрал. На прошлой неделе начал тренироваться на льду», — сказал Телегин.

Он добавил, что тренировки на льду даются ему сложнее, но с каждым днем становится лучше.